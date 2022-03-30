Украина улучшила свою позицию по всем линиям в переговорах с РФ: Арестович объяснил, как именно

Украина улучшила свою позицию по всем линиям в переговорах с РФ: Арестович объяснил, как именно

Он назвал это выдающейся победой украинской дипломатии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина улучшила свою позицию по всем линиям в переговорах с Россией о завершении войны.

Об этом он сообщил в видеообращении по результатам переговоров в Стамбуле. Ролик появился на его YouTube канале 30 марта.

"Вчерашние переговоры, их результат промежуточный - это отсутствие каких-либо компромиссов с нашей стороны. По всем переговорным линиям мы улучшили свою позицию. По всем, без исключения. Это выдающаяся победа нашей дипломатии. Если вы здраво не ее посмотрите, то это поймете.

По состоянию на 23 февраля, и даже на 28 марта, мы были нейтральным государством без каких-либо гарантий, дважды обмануты. У нас право на суверитет устанавливает постоянный нейтральный статус. И Будапештский меморандум устанавливает постоянный нейтральный статус в обмен на ядерное оружие и неприкосновенность. И опрокинули. Причем не только Россия, но и все государства-гаранты нас бросили здесь. Гарантий никаких не было.

Так вот, гарантии теперь появляются. Многие страны - США, Великобритания, Польша, все члены Совета Безопасности постоянные и многие другие страны. Китай рассматривается, Турция. Дали свое согласие дать нам гарантии не в 1994 году, когда никто не верил ни в какую войну в Украине, а сейчас после того, как война произошла. И они понимают, что она может повториться, и все равно дают гарантии", - сказал Арестович.

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