Украина уничтожает корабли-ракетоносители Черноморского флота быстрее, чем РФ их строит — Forbes

В июле 2023 года ракетный корвет ВМФ России "Циклон" вошел в состав Черноморского флота. Однако уже через 10 месяцев после этого – ракетный удар Украины потопил этот корабль класса "Каракурт" во временно оккупированном Севастополе. Спутниковые снимки подтвердили, что "Циклон" лежит на морском дне.

Еще один "Каракурт", недостроенный "Аскольд", был поврежден во время ракетного удара Украины в ноябре 2023 года по судостроительному заводу в Керчи.

Об этом пишет издание Forbes.

"Российское военно-морское руководство должно быть очень озабочено будущим Черноморского флота, ведь Украина выводит из строя российские боевые корабли быстрее, чем Россия может построить новые или усилить их кораблями из других региональных флотов", - говорится в материале.

Пока Турция блокирует прохождение военных кораблей через пролив Босфор, соединяющий Средиземное море с Черным, единственным способом для россиян усилить Черноморский флот является перекидывание меньших кораблей в Черное море по реке – или строительство их на черноморских верфях.

Как пишет Forbes, в апреле украинские спецназовцы устроили диверсию на российском ракетном корвете "Серпухов" в Калининграде на Балтийском море. Этот корвет класса "Буян" был одним из немногих российских военных кораблей, достаточно малых, чтобы добраться до Черного моря по каналам, Волге, Дону, а затем – по Азовскому морю.

Кроме поврежденного "Аскольда" и затонувшего "Циклона", еще пять "Каракуртов" строятся на верфях в Крыму или Волге. И есть все основания ожидать, что эти корветы в будущем станут объектами атак Украины, когда они присоединятся к Черноморскому флоту.

"В конце концов, украинцы разработали или приобрели у своих иностранных союзников – целый ряд противокорабельных боеприпасов большой дальности. В частности, у Украины есть беспилотники и морские дроны, а также ракеты большой дальности "Нептун", - пишет издание.

Кроме того, Великобритания и Франция предоставили Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и SCALP-EG, которые могут достигать 249 км. США также передали несколько моделей ракет наземного базирования, в частности модели M48 дальностью 273 км или 305 км M57 с 213-килограммовыми боеголовками и достаточной точностью, чтобы поражать корабли в порту.

Воскресный рейд, потопивший "Циклон" включал в себя именно атаку с помощью ракет М48 или М57, отмечает Forbes. Издание напомнило, что Украина получила более 120 ПТРК двумя партиями – одну осенью прошлого года, другую – в апреле.

"Российская противовоздушная оборона оказалась бессильна остановить эти ракеты. Это зловещее развитие событий для российского Военно-морского командования, которое борется за сохранение оставшегося от Черноморского флота", - говорится в материале.

Как отметил профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс О'Брайен, если ATACMS заставляют россиян вывести военные корабли из Севастополя, сложно представить, что база останется полезной для россиян.

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По его словам, российское командование может не иметь другого выбора, кроме как отвести все уцелевшие корабли в порты на юге России, расположенные за пределами досягаемости ATACMS.

"Однако эти порты все еще находятся в зоне досягаемости украинских беспилотников – поэтому они не совсем безопасны. Но по сравнению с ATACMS беспилотники являются легкой мишенью для российской противовоздушной обороны. То, что осталось от Черноморского флота, может продержаться немного дольше против беспилотников, чем против ПЗРК", - резюмирует Forbes.

Напомним, Украина получила два британских корабля – но есть нюанс.

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