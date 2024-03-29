Украина уничтожает военные цели в Крыму: британская разведка показала последствия (фото)

Анализ спутниковых снимков показал повреждение военных объектов в Крыму после атаки Сил обороны Украины.

Чтобы спасти остатки своего Черноморского флота от украинских ударов, Россия была вынуждена вывести самые дорогие корабли из Севастополя и спрятать их в других портах на востоке. Оставшиеся корабли последовательно уничтожают ВВС Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в социальной сети X.

В воскресенье, 24 марта, Силы обороны Украины нанесли удары по российским военным объектам на территории оккупированного Крыма. В частности, был поражен центр связи Черноморского флота, расположенный в Севастополе.

Анализ спутниковых снимков показал, что одно здание получило сильные структурные повреждения с частичным обрушением крыши. В результате взрыва еще два здания получили менее значительные повреждения.

В результате удара по Севастополю повреждено здание центра связи Черноморского флота / Фото: twitter.com

Во время атаки 24 марта ВВС Украины удалось попасть и по двум военным кораблям в Севастополе – десантному и разведывательному.

В Севастополе повреждены два российских военных корабля

"Несмотря на попытки России ограничить свои потери, Украина продолжает демонстрировать успехи в сокращении способности Черноморского флота действовать в регионе", – отметили в британской разведке.

Напомним, по состоянию на 1 февраля силы обороны Украины уничтожили или нанесли повреждения 11 военным судам врага. 31 января 2024 года пошел ко дну ракетный катер "Ивановец".

Уже в марте этого года из строя вывели десантные корабли "Ямал" и "Азов".

Представитель прессслужбы ГУР Евгений Ерин сообщил, что российский Черноморский флот уже значительно менее боеспособен, а его активность заметно снизилась.

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