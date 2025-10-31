- Дата публикации
Украина уничтожила один из трех комплексов "Орешник" на территории РФ
Россияне потеряли один «Орешник». Этими ракетными комплексами оккупанты постоянно запугивают мир и Украину.
Украинские Силы обороны уничтожили один «Орешник» прошлым летом на территории России — на полигоне Капустин Яр.
Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.
«Еще позапрошлым летом одна ракета „Орешник“ была уничтожена силами ГУР, СБУ и СВР», — сказал он.
Отметим, 1 августа Владимир Путин заявил, что баллистическая ракета «Орешник» якобы поступила в российские оккупационные войска.
«Орешник» вступил в войска», — заявил он.
Ранее глава Министерства иностранных дел Беларуси подтвердил информацию о якобы размещении новых российских ракетных систем. По его словам, комплекс «Орешник» был размещен для того, чтобы обеспечить безопасность Беларуси.