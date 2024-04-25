Украина усилит дальние удары по России – командующий британской армией

Адмирал отметил, что нынешний мрачный "снимок" войны не учитывает долгосрочные тенденции, которые складываются больше в пользу Киева.

Украина сможет увеличить количество дальнобойных ударов по территории России, поскольку военная помощь от Запада должна помочь Киеву формировать войну "гораздо более сильными методами".

Такое мнение высказал командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал сэр Тони Радакин, сообщает Financial Times.

По словам Радакина, на сегодняшний день оборона Украины находится под влиянием пессимистических настроений. Он указал, что страна столкнулась с тяжелой борьбой, чтобы дать отпор наступающим российским войскам.

Также читайте США тайно передали Украине ATACMS большой дальности — NYT

Однако такой мрачный "снимок" войны не учитывает долгосрочные тенденции, которые складываются больше в пользу Киева. Адмирал уточнил, речь идет о последних пакетах военной помощи от США и Европы, успешных украинских ударах с большого расстояния, а также "полной неспособности Москвы перекрыть жизненно важный для Киева экспорт зерна через Черное море".

"Опасность любой моментальной оценки общей картины состоит в том, что она [игнорирует] то, где мы находимся сейчас, и то, где мы будем в последующие несколько лет", – сказал командующий британской армией.

Он добавил, что следует прекратить "задабривать Россию" и считать, что она "каким-то образом имеет значительные преимущества".

Читайте главные новости дня:

Радакин не высказал никаких очевидных предостережений по поводу атак и диверсионных рейдов Украины внутри России.

"По мере того, как Украина получает больше возможностей для ведения дальней борьбы… ее способность продолжать глубокие операции будет [все больше] становиться особенностью войны", – спрогнозировал адмирал и добавил, что такие удары "безусловно, имеют эффект".

В публикации отмечается, что после месяцев неопределенности по стратегии Запада в Украине командующий британскими Вооруженными силами с оптимизмом высказывался о ситуации, когда все страны НАТО "говорят о том, чтобы тратить больше денег".

"Я понимаю, что все это менее комфортно, если вы находитесь в Киеве. Вы также должны признать, что Россия смогла нанести более эффективные удары на большие расстояния, чем в прошлом году", – отметил он.

Также читайте Ключ к освобождению Крыма: военный эксперт Селезнев о наличии ATACMS в ВСУ

Радакин также ответил на критику в адрес Запада в отсутствии всеохватывающего плана помощи Украине в достижении победы, и что Запад предоставил лишь достаточную для предотвращения поражения военную помощь.

"Не ждите, что кто-то публично скажет: "Это план", и пункты А, Б и В сейчас состоятся", – сказал адмирал.

По его словам, некоторые элементы военного подхода по отношению к Украине "будут скрыты ... некоторые будут продиктованы тактическим или оперативным преимуществом, а некоторые будут зависеть от более фундаментальных аспектов". Радакин сказал, что некоторые из этих факторов "созреют гораздо сильнее в следующем году, чем в этом году".

Напомним, 24 апреля США объявили о новом пакете помощи для Украины на 1 млрд долл., в который вошло немало критически важного для ВСУ вооружения.

Как сообщили в Госдепартаменте США, Украина уже получила ракеты ATACMS большого радиуса действия в предыдущем пакете помощи. Ракеты поступили в апреле.

Читайте также: