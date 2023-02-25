Украина усилит границу с Беларусью и введет специальный пограничный режим

Также законопроектом определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения.

Об этом идет речь на сайте Государственной пограничной службы Украины.

В законопроекте говорится, что Украина расширит заминированную территорию на 2 километра вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы. Кроме того, на участке будет введен специальный пограничный режим.

Согласно этому Государственная пограничная служба Украины будет ответственна за решение вопросов привлечения Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к охране государственной границы.

Также законопроектом определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения.

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Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: не верит, что Украина может устроить "провокацию" в Приднестровье.

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