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Украина усилит границу с Беларусью и введет специальный пограничный режим

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
757
Время на прочтение
1 мин
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Украина усилит границу с Беларусью и введет специальный пограничный режим

Фото: из соцсетей

Также законопроектом определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения.

Об этом идет речь на сайте Государственной пограничной службы Украины.

В законопроекте говорится, что Украина расширит заминированную территорию на 2 километра вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы. Кроме того, на участке будет введен специальный пограничный режим.

Согласно этому Государственная пограничная служба Украины будет ответственна за решение вопросов привлечения Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к охране государственной границы.

Также законопроектом определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения.

Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: не верит, что Украина может устроить "провокацию" в Приднестровье.

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Дата публикации
Просмотры
757
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