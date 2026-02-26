Украина усиливает границу с Беларусью: в ГНСУ объяснили причину

Военные учения в Беларуси / © Associated Press

Украина продолжает укреплять северное направление и увеличивать оборонные возможности на границе с Беларусью.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, это направление остается одним из наиболее угрожающих с начала полномасштабного вторжения России. Потому украинская сторона усиливает как оборону, так и фортификационное обустройство приграничья.

"Это направление усилено разными составляющими Сил обороны нашей страны. Также происходит укрепление линии государственной границы. Все находящиеся там подразделения имеют необходимые возможности противодействовать любым угрозам с территории Беларуси", - отметил Демченко.

Он уточнил, что общая протяженность границы с Беларусью превышает 1000 км от Волынской до Черниговской области. По всему этому участку оборонные возможности Украины системно наращиваются.

В то же время, украинские пограничники пока не фиксируют изменений в расположении войск, техники или личного состава на белорусской территории вблизи границы. Ситуация находится под постоянным контролем разведки и подразделений ГНСУ.

Почему Украина усиливает границу

Активизация обороны связана с подготовкой новых совместных военных учений России и Беларуси. В Киеве напоминают, что подобные маневры уже использовались Кремлем как прикрытие для накопления войск перед вторжением в 2022 году.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будущие учения могут повторить сценарий, предшествующий полномасштабной войне. По его словам, Украина будет внимательно отслеживать их масштабы, ведь именно это зависит от оценки реального уровня угрозы.

Глава государства также подчеркнул, что риски касаются не только Украины, но и граждан Беларуси, которые могут быть вовлечены в войну.

Возможно ли новое наступление из Беларуси – последние новости

Совместные военные учения Беларуси и России, которые готовятся на беларусской территории, представляют серьезную угрозу безопасности Украины и самого беларусского народа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что масштабное накопление российских войск под предлогом учений на беларусской территории становилось предпосылкой для наступления на Украину в начале полномасштабного вторжения.

"Я знаю, что они говорят о военных учениях вместе с РФ на территории Беларуси. Снова. Мы посмотрим, насколько они будут большими. Но когда они были очень массированы, началось наступление на территорию Украины", - отметил президент.

Украинская сторона планирует отслеживать масштабы будущих военных маневров по оценке реального уровня опасности. Зеленский подчеркнул, что ситуация угрожающая не только Украине, но и гражданам Беларуси.

Почему в Беларуси начали издавать повестки

На границе с Украиной не наблюдается накопление войск или техники. Об этом также сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

"Активности рядом нашей границы на территории Беларуси не наблюдается. Ни накопления дополнительных сил, ни перемещения техники или личного состава нет", - заявил он.

По словам Демченко, проверки боеготовности и раздачи повесток в Беларуси проходят регулярно и носят, в частности, информационный характер.

"Таким образом Беларусь продолжает информационно нагнетать ситуацию, поддерживая страну-террористку РФ и перекладывая ответственность на Украину или страны Европы", - подытожил представитель.

Напомним, Россия готовит площадки для размещения ракет "Орешник" на территории Беларуси, и это решение полностью согласовано с Александром Лукашенко. Самопровозглашенный президент полностью контролирует использование территории Беларуси российскими войсками.