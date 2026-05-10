Украина усиливает преимущество на фронте, какая ситуация у россиян — отчет ISW

Украина получила преимущество на поле боя / © Associated Press

Российская армия не достигла никакого существенного прогресса на поле боя, а ни один крупный город не перешел под контроль оккупантов.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

По данным экспертов, российские войска не смогли добиться ни одного значимого оперативного прогресса за последний год.

Аналитики предполагают, что российские войска использовали прекращение огня, которое объявили с 9 по 11 мая, для проведения ротаций, подкреплений, передислокаций и логистики по всему театру боевых действий, вероятно, для поддержки будущих наступательных операций.

«Успехи украинской обороны на поле боя помешали российским войскам достичь значительного продвижения, а также лишили президента России Владимира Путина каких-либо значимых оперативных успехов, которые можно было бы отметить 9 мая», — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте — последние новости

На фоне реальных территориальных потерь на фронте в Украине в апреле Россия лжет о военных успехах. Эксперты разоблачили манипуляции начальника Генштаба РФ генерала Валерия Герасимова, чьи заявления в несколько раз превышают реальные успехи оккупантов. За это его критикуют даже российские военные блогеры.

Накануне Генштаб РФ дезинформировал о полном захвате Луганщины и прорыве на Днепропетровщину и Донетчину. Герасимов заявил о контроле над 1700 кв. км территорий с начала года, приближение к Славянске и Краматорску и окружение ВСУ под Купянском. Украинская армия опровергает эти отчеты.

