Украина усиливает ПВО и дроны: Бельгия и Испания выделяют по €1 млрд и передадут F-16 - Федоров

Михаил Федоров

Украина вместе с Бельгией и Испанией определила приоритеты военного сотрудничества накануне заседания в формате Рамштайн . Речь идет об усилении противовоздушной обороны, развитии дроновых возможностей и обеспечении фронта артиллерией дальнобойного поражения.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в соцсетях.

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе разговоров с министром обороны Бельгии Тео Франкен и главой оборонного ведомства Испании Маргарита Роблес.

В частности, Бельгия выделяет €1 млрд оборонной помощи Украине. Страна также подтвердила намерение передать дополнительные истребители F-16 Fighting Falcon и обеспечить поставку запчастей для уже имеющихся самолетов.

Испания также оказывает €1 млрд поддержки. Стороны обсудили развитие сотрудничества оборонных индустрий, в частности, в рамках европейского механизма SAFE. Украина готова предложить список производителей для налаживания партнерства с испанскими компаниями.

Отдельно Украина предоставила возможность тестирования испанских беспилотников в боевых условиях.

Федоров поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что такое сотрудничество позволяет более эффективно сдерживать врага, защищать небо и усиливать удары по военно-экономическому потенциалу России.

