Украина успешно атакует стратегические аэродромы РФ: что удалось уничтожить за последнее время

Как и в большинстве случаев, российский режим пытается скрыть подлинные объемы потерь и повреждений.

Украина наносит удары по аэродромам в России с первых дней полномасштабной войны. Именно для осуществления авианалетов враг использует все возможные аэродромы России, Беларуси и временно оккупированного Крыма. С военных аэродромов вражеская авиация бомбит военные и гражданские объекты, обстреливает территорию Украины ракетами.

ТСН.ua собрал все, что известно об ударах по российским аэродромам за последнее время.

БПЛА ночью атаковали Россию: взрывы слышали вблизи аэродромов

В минувшую ночь и утро 5 апреля дроны нанесли удары по регионам РФ. Об этом сообщает в Telegram Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что средства ПВО якобы перехватили и уничтожили над территорией Ростовской области 44 БПЛА. Над территорией Краснодарского края перехватили 6 дронов, над Саратовской 1 БПЛА, над Курской и Белгородской областями тоже по одному.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram заявил, что на территории Морозовского района силы ПВО якобы ликвидировали более 40 целей. В результате атаки, по его словам, повреждена электроподстанция. Об атаке на аэродром губернатор не упомянул.

В городе, как заявили жители, есть проблемы со светом. Жители говорят, что слышали взрывы. По их словам, беспилотники атаковали местный военный аэродром. В Морозовске слышали более 60 взрывов.

В Энгельсе, по информации губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, утром был ликвидирован БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет.

Местные Телеграм-каналы писали об ударе БПЛА по аэродрому с тактической авиацией в Морозовске Ростовской области. Власти официально эту информацию не подтверждают.

Морозовск – военный аэродром в Ростовской области РФ, расположенный в 3 км к юго-западу от города Морозовска. На аэродроме базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии ВВС РФ (в/ч 75 392 Министерства обороны РФ). На аэродроме базируются бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Ракетный удар по аэродрому "Бельбек"

31 января по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму прилетели ракеты. В результате удара крылатыми ракетами были поражены, по меньшей мере, три российских самолета.

Также в Defense Express сообщили, что две ракеты поразили командный пункт 38 истребительного авиационного полка, а еще одна ракета поразила пункт связи аэродрома.

Представители Минобороны РФ заявили, что ВСУ ударили по базе россиян двадцатью ракетами, которые вроде бы сбиты силами ПВО.

Аэродром "Бельбек"

OSINT-расследователи установили координаты возможных точек попаданий на аэродроме. Указали, что ракеты могли попасть по подземному командному пункту, пункту связи и радиолокационной станции для поддержки работы ЗРК С-400 "Триумф". Также рядом расположены склады с топливом и боезапасом.

За время полномасштабной войны Украина, по меньшей мере, трижды атаковала "Бельбек".

Взрывы в Крыму 6 января

В ночь на 6 января во временно оккупированном Крыму раздалось несколько взрывов и над полуостровом начала работать противовоздушная оборона. По данным местных медиа, под ударом оказался аэродром "Саки", расположенный в Новофедоровке.

Предварительно там базировался 43-й истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ.

Впоследствии стало известно, что на аэродроме в Саках российские оккупанты потеряли РЛС, а вблизи села Гришино склады боеприпасов. Эту информацию подтвердили представители Главного управления разведки Минобороны.

Псков

В районе аэропорта Пскова, одновременно используемого гражданской и военной авиацией России, произошла серия взрывов и начался пожар. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что военно-гражданский аэропорт атаковали беспилотники.

"Минобороны в Псковском аэропорту отбивает атаку беспилотников. По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений уточняется", – написал губернатор.

Впоследствии ГУР Минобороны Украины заявило, что во время атаки уничтожили четыре самолета, а еще два повредили.

"Четыре самолета уничтожены и не подлежат восстановлению. Скорее всего, еще два борта повреждены, информация уточняется", – заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Отметим, что Псков расположен на расстоянии более 600 км от Украины.

Какие аэродромы еще атаковала Украина

5 декабря 2022 года раздались взрывы на двух тыловых аэродромах — "Энгельс" под Саратовом и "Дягилево" под Рязанью. На "Энгельсе" были повреждены два стратегических Ту-95, которые использовались для запуска дальнобойных ракет по Украине, а в "Дягилеве" — бомбардировщик Ту-22М3 и топливозаправщик.

Впоследствии украинская разведка заявила об ударе модифицированными советскими БПЛА Ту-141 "Стриж". Оба аэродрома находятся в сотне километров от границы с Украиной.

В августе беспилотники ударили по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области в 800 км от границы с Украиной. По данным разведки, были уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М, еще два самолета получили повреждения. После той атаки россияне передислоцировали авиацию на аэродром "Оленья" (Мурманская область).

Как минимум дважды атаковали аэродром "Балтимор" у Воронежа. Это база для Су-34, которые россияне активно используют на фронте. Последний удар произошел 6 марта, без подтвержденных последствий. В целом весна 2024 года стала знаковой больше в плане ударов по объектам нефтепереработки, и атаки на аэродромы происходят реже, чем хотелось бы.

Еще один самолет Су-24 россияне потеряли 16 августа на авиабазе "Гвардейское". Один такой истребитель может стоить около 6 млн долларов.

Что говорят британские разведчики

Удары ВСУ по аэродромам нанесли значительный ущерб военным объектам РФ. В ответ Россия совершила ряд ракетных атак по Украине.

Британские разведчики напомнили, что в начале января 2024 года Вооруженные силы Украины атаковали российскую военную инфраструктуру, удары наносили по аэродромам в городе Саки и Севастополе на территории Крыма.

"Вероятно, эти атаки ухудшили информированность и прикрытие российского ПВО над крымским регионом", — говорят эксперты.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о состоянии военной авиации в РФ. По его словам, все, что сейчас делают россияне, – это пытаются поддерживать авиацию в состоянии, чтобы она могла вылететь и выпустить ракеты.

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