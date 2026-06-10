Украина успешно испытала собственный аналог Patriot: что известно о ракете FP-7.x

Ракета FP-7.x

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Украина успешно опробовала новую ракету класса земля-воздух FP-7.x от компании Fire Point. Она стала более дешевой альтернативой ракет к ПВО Patriot. Украинский производитель Fire Point поделился результатами успешного опробования ракет FP-7.x.

Об этом сообщает Financial Times.

Украина успешно испытала аналог ракет к Patriot

В Fire Point официально подтвердили, что ракета FP-7.x предназначена для противодействия российским баллистическим ракетам и беспилотникам. Стоимость новых ракет значительно меньше аналогов.

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Производство ракет должны впоследствии масштабировать. На фоне дефицита западных ракет к системам ПВО Киев стремится самостоятельно обеспечить свою защиту от российских атак.

Fire Point готова приступить к массовому производству новой ракеты уже в августе, а первая партия может поступить на вооружение до 2027 года. Сроки производства ракет зависят от поставки инфракрасных головок самонаведения от немецкой компании Diehl Defence.

Новая ракета станет частью комплексной системы ПВО под названием Freya. Другие ключевые компоненты системы планируют привлечь от европейских партнеров, в частности радары и системы управления. Fire Point ведет переговоры с немецким Hensoldt, французским Thales, итальянским Leonardo и норвежским Kongsberg.

Стоимость украинского перехватчика составляет $700 тысяч, тогда как одна американская ракета Patriot PAC-3, согласно оборонному бюджету США на 2026 год, стоит $3,8 млн.

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Уже с августа Fire Point планирует выпускать по три ракеты в день. Заготовки будут хранить на складах до момента установки иностранных головок самонаведения.

Украинская ракета-перехватчик FP-7.x отличается от PAC-3 конструкцией. На финальном этапе наведения украинская ракета использует тепловую головку. Оптическое наведение дешевле, но чувствительнее к тепловым ловушкам.

Из-за постоянных российских обстрелов у Украины есть уникальная возможность тестировать разработки в реальных боевых условиях.

Как далеко будет бить украинская баллистика

Напомним, Украина близится к созданию собственных баллистических ракет с дальностью поражения до 850 км. По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, сейчас этап летных испытаний проходит зенитная ракета FP-7 с дальностью 200 км.

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Параллельно специалисты разрабатывают более мощную баллистическую модификацию FP-9, испытание которой может начаться уже в июне-июле.

Заявленная дальность FP-9 в 850-855 км позволит поражать цели далеко за пределами Москвы или Крымского моста. В зоне потенциального поражения окажется ряд крупных российских городов, в частности Ярославль, Нижний Новгород, Краснодар, Саратов и стратегические объекты, которые ранее были атакованы дронами.

Среди них — Туапсинский и Ярославский НПЗ, Астраханский газоперерабатывающий завод, оборонные предприятия в Туле и авиазаводы в Таганроге.

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