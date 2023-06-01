Украина успешно сбивает "Кинжалы" и "Искандеры": сможет ли ПВО уничтожить ядерную боеголовку

Россия уже фактически не может применить против Украины ядерное оружие, поскольку потенциальные носители ядерных боеголовок сбивают украинские ПВО.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

“Ну да, то есть Кинжал, конечно, представлялся как ракета, которая может нанести удар в любой объект. Теперь это не так. То есть, действительно можно говорить о ядерном оружии. В принципе, они могут использовать свои старые ракеты Х-22 для ядерного оружия, потому что они так и разрабатывались, там точности нет. Он может на полкилометра отклоняться от заданных координат. Но когда мы закладываем туда ядерную боеголовку, конечно, 500 метров это нормальное отклонение, если говорить об использовании россиянами тактического ядерного оружия. Конечно, задача там будет просто напугать. Это больше психологический эффект, который видите, мы можем ядерное оружие применить, то есть там терроризм высочайшего качества”, — рассказал Михаил Самусь.

По его словам, если мы гарантированно сбиваем эти ракеты, тогда ядерное оружие не будет применено и не будет иметь того эффекта, который представляет себе Россия.

“Это действительно подрывается фактически все шантажировочные действия России, когда Медведев дописывает свою посты в фейсбуке. Но расчет на то, что они постоянно подразумевают, что красные линии начертаны, и Россия ответит ядерным оружием. Хотя сейчас очень интересно на самом деле, атаки российского добровольческого корпуса и других добровольцев российских в Белгородщине — это агрессия против России. Вообще по российскому законодательству Путин уже давно должен был объявить военное положение, потому что фактически открытая агрессия. Атака против Москвы какими-то дронами – это акт агрессии, это чистый акт агрессии. Путин не выполняет свои задачи действительно как верховный главнокомандующий”, — подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что диктатор Путин уже давно должен был ввести военное положение, объявить общую мобилизацию. Однако РФ пытается этот факт подавить.

"Они не включают воздушную тревогу в Москве или в других регионах. Хотя, поскольку ПВО у них работает, значит, они видят эти цели, но они не хотят признавать, что специальная военная операция уже проводится на территории России. Уже она перешла почему-то на территорию РФ", – отметил Самусь.

Напомним, что РФ сняла с боевого дежурства подводный атомный крейсер "Дмитрий Донской".

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