Украина увеличивает оборонные возможности на границе с Беларусью – Наев (видео)

Беларусь пока не представляет непосредственной угрозы для Украины, в то же время Силы обороны постепенно увеличивают свои оборонные способности на границе.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В настоящее время обстановка со стороны Беларуси не несет непосредственной угрозы для Украины. Мы постоянно находимся в коммуникации с иностранными партнерами. В частности, с партнерами из Соединенных Штатов Америки, Польши и т.д. Также постоянно работает наша разведка. Сейчас подразделения вооруженных сил республики Беларусь, которые развернуты вдоль нашей государственной границы, ни в количественном, ни в качественном отношении не изменились, но мы осознаем ту информацию, которой владеем, и чувствуем себя спокойно, спокойно – это значит, профессионально выполняем возложенные на нас задачи, а также постепенно увеличиваем наши оборонные способности и занимаемся мероприятиями повышения обучаемости личного состава", - рассказал Наев.

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей НАЕВ о текущей обстановке на границе с Беларусью: «В настоящее время обстановка со стороны Беларуси не несет непосредственной угрозы для Украины. Мы постоянно находимся в общении с иностранными партнерами. В частности, с партнерами из Соединенных Штатов Америки, Польши и т.д. Также постоянно работает наша разведка. Сейчас подразделения вооруженных сил республики Беларусь, развернутые вдоль нашей государственной границы ни в количественном, ни в качественном отношении не изменились. Но мы осознаем ту информацию, которой владеем, и чувствуем себя спокойно. Спокойно – это значит, профессионально выполняем возложенные на нас задачи, а также постепенно увеличиваем наши оборонные способности и занимаемся мерами повышения обученности личного состава». Опубликовано Командование Объединенных Сил ВС Украины Четверг, 12 января 2023 г.

Напомним, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил на брифинге 12 января, что под видом совместных военных учений вооруженные силы РФ в ближайшее время развернут на территории Беларуси российскую группировку войск, которая может быть использована для агрессивных действий в отношении Украины. Кроме того, сейчас растет угроза российских ракетных и беспилотников из Беларуси. На территории соседней страны активно действует российская авиация.

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