Украина увеличивает производство собственных крылатых ракет: "Нептун" уничтожил склад оккупантов в Мариуполе

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины на днях официально сообщили об уничтожении российского состава боеприпасов во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом пишет Defense Express.

"По подтвержденным данным, в результате удара была уничтожена как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины", — говорится в сообщении прессслужбы ВМС ВСУ.

Впрочем, подробностей о том, чем именно был нанесен удар по военному объекту в ВМС не предоставили.

"Учитывая, что об уничтожении вражеских складов отчитались именно в ВМС ВСУ, то можно еще раз предположить, что удар был нанесен именно украинскими крылатыми ракетами "Нептун"", – отмечает издание.

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Авторы публикации отметили, что в результате удара была уничтожена цель, расположенная на расстоянии менее 100 км от линии боестолкновения. По мнению экспертов, это позволяет "осторожно" предположить два важных момента. Первый – это вероятное наращивание в Украине производства собственных крылатых ракет. Второй – реальный дефицит западных дальнобойных ракет, о чем не раз писала мировая пресса.

В то же время, издание напомнило, что Силы обороны Украины вероятно уже применяют ракеты "Нептун" для ударов по территории РФ. В частности, в июле Генштаб намекал, что удар ВМС ВСУ по складу техники и вооружения россиян в Курской области – результат работы ЗРК "Нептун". Кроме того, именно ракетой "Нептун" мог быть поражен в августе паром "Конро Трейдер".

Напомним, в августе ракетный комплекс "Нептун" нанес удар по ЗРК С-300 вблизи населенного пункта Новошахтинск в Ростовской области РФ, расположенном в 160 км от линии фронта.

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