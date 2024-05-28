Украина уже использует самую современную версию ЗРК NASAMS: какие преимущества (видео)

Главным отличием зенитного комплекса третьего поколения является новый пункт управления Fire Distribution Center и пусковая установка Mk.2, что позволило использовать зенитные ракеты других моделей.

Украинские военные получили последнюю версию комплекса Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS), которой назвали NASAMS 3. Эти комплексы могут применять новые зенитные ракеты.

Об этом сообщает портал "Милитарный".

На видео, обнародованном фондом United24, можно видеть запуск украинским ЗРК NASAMS ракеты ближнего радиуса AIM-9X, использование которой реализовали только на системе третьего поколения. Саму ракету можно отличить по отсутствующим закрылкам в средней части фюзеляжа.

"На нашем счету 252 подтвержденные цели — это 114 дронов и 137 крылатых ракет, которые перехватило наше подразделение", — говорит командир батареи с позывным "Барон".

NASAMS 3: какие преимущества

Обновленную версию ЗРК представили в 2019 году. В отличие от ранних вариантов, NASAMS 3 может использовать более широкий спектр ракет, включая ракету малой дальности AIM-9X и более дальнобойную AMRAAM-ER, способную поражать цели на дальности 50 км.

Кроме того, комплекс совместим с IRIS-T – ракетой малой и средней дальности, оснащенной инфракрасной головкой самонаведения.

Также модернизированный комплекс имеет улучшенную систему управления огнем и может объединять в единую сеть больше радаров и пусковых установок.

Напомним, Украина, вероятно, готовится к обстрелам территории РФ дальнобойными ракетами: появились определенные признаки.

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