Украина уже ударила по России новой ракетой "Нептун" — Forbes

Украина успешно опробовала и применила ракету "Довгий Нептун" с дальностью в тысячу километров. Предварительно ею был поражен нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Об этом пишет Forbes.

Успешное применение "Довгого Нептуна", о котором упоминал Зеленский, вероятно, было нанесено 14 марта по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, Россия, примерно в 480 км от линии фронта в Украине.

"Эта атака на Туапсе стала последней в серии украинских ударов по российским нефтяным объектам, в прошлом году снизившим добычу на 10%", — отметили журналисты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего ВСУ заявил, что украинская ракета "Довгий Нептун" уже способна поражать вражеские цели на 1000 километров, прошла испытание и успешное боевое применение.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в декабре 2023 года заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс работает над созданием дальнобойной версии ракет для комплекса РК-360МЦ "Нептун".

Этот комплекс был разработан украинским КБ "Луч" для поражения боевых кораблей противника.

Ранее отмечалось, что дальность ракеты Р-360 "Нептун" составляла 280 км, а скорость — 900 км/ч.

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