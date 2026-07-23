ВСУ / © Associated Press

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Полномасштабная война России против Украины все больше влияет не только на безопасность Европы, но и на глобальный баланс сил. Украинское сопротивление уже ослабляет Россию и ее союзников, превращая войну в часть более широкого мирового противостояния, масштаб которого Запад до сих пор полностью не осознал.

Об этом говорится в материале издания The Hill.

По мнению авторов, Владимир Путин, начав полномасштабное вторжение, втянул Россию и ее союзников в конфликт с западными государствами. В то же время Вашингтон и Брюссель долгое время воспринимали войну только как региональное противостояние в Восточной Европе.

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Авторы связывают российскую агрессию с давлением Китая на Тайвань и Филиппины, ракетными испытаниями КНДР и развитием ядерной программы Ирана. Однако администрация тогдашнего президента США Джо Байдена не рассматривала эти события как составляющие единого глобального конфликта.

Украина, как говорится, изначально понимала масштаб угрозы. Отказавшись капитулировать, она не только защищала свою государственность, но и сдерживала дальнейшее распространение нестабильности.

Теперь Киев перешел от преимущественно оборонной борьбы к системным ударам по экономике и логистике России. Украинские беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие предприятия, топливную инфраструктуру и распределительные центры.

По приведенным в материале оценкам Украина могла вывести из строя или ухудшить работу до 43% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Прямой ущерб оценивается примерно в 13,5 миллиарда долларов.

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Отдельной целью стали логистические центры Wildberries. Украинская сторона заявляет, что из-за маркетплейса российские военные получают снаряжения, беспилотники, комплектующие и товары двойного назначения.

Авторы также считают, что ослабление России сказалось на ее позициях за пределами Украины. Москва потеряла часть влияния на Ближнем Востоке, Сахеле и Латинской Америке, а ее зависимость от Китая усилилась.

Украинские разработки в сфере беспилотной войны, по их мнению, вынуждают Пекин пересматривать возможные сценарии нападения на Тайвань. Северная Корея также понесла потери, отправив военных и вооружение в поддержку России.

В то же время отношения Москвы и Пекина остаются неравными. В качестве примера авторы приводят отсутствие прогресса по газопроводу «Сила Сибири — 2», от которого Россия ожидала дополнительных доходов.

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Глобальное противостояние еще не завершено. Однако, как подытоживают авторы, Украина уже создала для Запада возможность получить стратегическое преимущество — если Вашингтон и Брюссель смогут им воспользоваться.

Ранее сообщалось, что Россия разрабатывает детальный план провокаций под "чужим флагом" против стран восточного фланга НАТО. Для ударов по объектам в Польше, Латвии, Литве и Эстонии Кремль намерен использовать перехваченные украинские дроны, чтобы обвинить в эскалации Киев.

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