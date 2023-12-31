Украина в 2024-м будет вынуждена начать переговоры на условиях Путина – неутешительный прогноз польского генерала

По мнению польского генерала, если не будет поддержки хотя бы на таком же уровне, как в 2023 году, Украина не сможет вести войну.

2024 может стать ключевым как для президента Владимира Зеленского, так и для самой Украины, а украинцам в новом году, вероятно, придется пойти на переговоры с РФ.

Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными силами Польши, экс-замминистра обороны страны, генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska, передают Wiadomosci.

Вальдемар Скшипчак / Фото: Фото из социальных сетей

По мнению польского генерала, если не будет поддержки хотя бы на таком же уровне, как в 2023 году, Украина не сможет вести войну.

"Это вызов для Украины", – подчеркивает он.

Еще одним вызовом Скшипчак называет проблему украинцев с мобилизацией армии.

"Если не будет мобилизации, Украине не будет кем воевать. Поэтому она сталкивается с тем, что имеет все меньше возможностей вести военные действия в ситуации, когда россияне постоянно наращивают преимущество", — считает он.

Скшипчак говорит, что в случае отсутствия помощи от Запада, Украина не сможет вернуть утраченные территории и будет вынуждена начать переговоры на условиях Путина.

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"Украина все больше попадает во внутренние проблемы, которые являются следствием политических и военных споров, также связанных с ограниченной поддержкой Запада. Это должно быть решено в 2024 году. К сожалению, совсем не в пользу Украины. У Запада нет шансов уравнять военный потенциал Украины и России, чтобы дать шанс Украине. В 2024 году Украина, вероятно, будет вынуждена начать переговоры с россиянами .Но, по моему мнению, поскольку россияне строят стратегическое преимущество, им (украинцам. – Ред.) придется принять условия, которые диктует Кремль", – предполагает польский генерал.

Также Скшипчак обвинил западных политиков, что они, "разорванные спорами", не смогли защитить Украину.

"Запад потихоньку предает Украину. Если мы сделаем шаг назад, кто мы? Предатели", — резюмирует генерал Скшипчак.

Напомним, легендарный командир полка "Азов" Денис Прокопенко "Редис" рассказал, сколько будет длиться война и на что, прежде всего, должны рассчитывать украинцы.

Ранее российский доброволец, воюющий за ВСУ, предупредил, что в случае проигрыша война для украинцев не прекратится. Просто тогда Кремль будет использовать нас как "пушечное мясо" вместо зэков для своих новых целей.

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