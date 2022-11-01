Украина в ближайшее время получит две батареи ЗРК NASAMS: в воздушных силах ВСУ рассказали, как это поможет закрыть небо

В ближайшее время Украина получит две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS от США, одна из которых может насчитывать от 2 до 9 пусковых установок.
США передадут в Украину в общей сложности восемь систем NASAMS. В командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, как это поможет защитить украинское небо.
Своими прогнозами поделился спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга 1 ноября.
По его словам, большее количество пусковых установок в одной батарее поможет перекрыть больший участок украинского неба.
"Идет речь о двух батареях (NASAMS — ред.), которые в ближайшее время уже будут в составе Воздушных сил. Одна батарея может иметь от 2 до 9 пусковых установок. Будем надеяться, что как можно больше состав этих батарей будет насчитывать, чтобы перекрыть как можно больше участок фронта", — рассказал Игнат.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что у Украины уже есть один NASAMS от Германии, но "ему самому скучно".
"Ему нужна помощь западных комплексов. Ожидаем также и IRIS-T до конца года", — добавил Игнат.
Напомним, США предоставят Украине две системы ПВО NASAMS уже в ближайшее время, еще шесть таких ЗРК прибудут впоследствии.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что системы ПВО NASAMS передадут Украине в начале ноября. Кроме того, еще 8 комплексов ПВО NASAMS пообещала передать Украину и Франция.
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