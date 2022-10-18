"Украина – в другом положении": Столтенберг высказался о вступлении нашего государства в НАТО

Украина – в другом положении, чем Швеция и Финляндия, также подавшие заявки на вступление в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, почему он открыто не высказывается о вступлении Украины в НАТО.

Об этом он заявил в ходе дискуссии на Берлинском внешнеполитическом форуме.

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“Я твердо считаю, что Украина – в другом положении, чем Швеция и Финляндия. Финляндия и Швеция уже много лет являются партнерами НАТО. В Альянсе есть консенсус по поводу приглашения их стать членами. Мы приняли такое решение на саммите в Мадриде. Что касается Украины, то там идет война, и главным приоритетом является предоставление Украине военной помощи, которую союзники и партнеры НАТО и делают. Эта военная поддержка беспрецедентна и помогла Украине добиться успехов на поле боя", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Напомним, что НАТО в ближайшие дни планирует передать Киеву средства борьбы с дронами.

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