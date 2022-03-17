Украина в энергетическом евросоюзе: что это значит на практике и почему это так важно для страны

Украина в энергетическом евросоюзе: что это значит на практике и почему это так важно для страны

Торговать в Европе означает – прозрачные правила, инвестиции и больше денег.

Украина стала членом энергетического евросоюза, уже почти сутки, как вся наша энергосистема работает в унисон с континентальной Европой. Шли мы к этому пять лет и по плану должны были присоединиться к самым мощным европейским операторам только в январе 2023 года. Однако произошло все гораздо быстрее.

Об этом говорится в ТСН.

«Появилась такая процедура как срочная синхронизация. Это уникальная вещь, такого никогда не было раньше», – говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Не было и не должно быть, ведь по всем планам «Укрэнерго» подключение украинских электросетей к европейским должно было произойти не раньше следующего года. Впрочем, война внесла свои коррективы.

За три часа до российского вторжения в Украину наши энергетики начали запланированный эксперимент, отключили все электросети от внешнего мира. Изоляция должна была длиться каких-то трое суток. Но даже в мирное время на это способны единицы Европы. Еще точнее – исключительно Франция. К этому тесту Украина готовилась с 2017 года. Затем все должно было вернуться в традиционный режим.

Так исторически сложилось, что у Украины была общая энергосистема с Россией и Белоруссией. Если нам не хватало собственного электричества в часы пик – его гасил импортом из Беларуси. Но с ноября сателлит России шантажировал Украину внезапными заявлениями о прекращении поставок электричества. Несмотря на это, весь отопительный сезон – украинцы более-менее нормально. А в конце еще и отключились от стран, использующих энергетику как оружие.

Значит ли изолированный режим, что Украина отрезала провода на границе с Россией и Белоруссией? Нет, отключение произошло чисто технически. Другими словами Украина отключила линии электропередач на собственных пограничных подстанциях. И все это время так и работала. Только на собственных мощностях, без всякой страховки извне. Во время обстрелов, в условиях оккупации атомных электростанций и выдержали.

«Мы доказали, что наша энергосистема Украины стабильна, она надежна и может работать даже в автономном режиме. Мы работали изолированно и это показало европейцам нашу способность», – говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.

О том, чтобы вернуться на традиционные рельсы не было и речи. Кроме того, присоединение к более мощной и развитой энергосистеме — было целью номер один. Пока в украинских городах взрывались ракеты, стреляли Грады, передвигались российские танковые колонны и работали вражеские ДРГ, украинские энергетики вступили на дипломатический фронт. И начали договариваться о том, чтобы присоединиться к европейской энергетической семье.

Украина стала членом Энергетического Евросоюза – почему это так важно

Пока правда, вступление в энергетический евросоюз в большинстве своем означает, что у нас появилась техническая возможность у брать и давать электричество в страны Европы. Ранее такой случай был только у Бурштынского острова. Но теперь открываются новые возможности для всех производителей электричества. Торговать в Европе означает – прозрачные правила, инвестиции и больше денег. А русские киловаты идут по курсу их военного корабля.

Читайте также:

Права для России не существует, поэтому Украине нужны гарантии безопасности от ядерных государств – Климкин

Россияне не прекращают свои атаки в Харьковской области: ситуация в регионе

Сотня киевлян пришли в дом, в который попали остатки снаряда, и убирают вместе с коммунальщиками