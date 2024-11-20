Украина в конце списка на поставку: The Times назвало количество ракет ATACMS в арсенале ВСУ

Украина якобы располагает около полусотни американских тактических ракет ATACMS.

Об этом сообщает британское издание The Times.

Авторы статьи пишут, что эти ракеты очень высоко ценятся по всему миру. Как следствие, Соединенные Штаты Америки экспортировали их во многие страны. В частности, Австралия, Южная Корея, Румыния, Греция, Турция, Польша и Марокко. Именно поэтому Украина очутилась в конце списка.

"Хотя Пентагон не предоставил никаких данных, считается, что у киевского правительства на сегодняшний день есть около 50 ракет", – пишет издание.

У Украины достаточно ракетных установок HIMARS и MLRS, чтобы запускать их. Впрочем, в условиях ограниченной поставки украинскому военному командованию придется тщательно выбирать цели на территории России для атаки.

Напомним, военный эксперт Валерий Рябых назвал целые ракеты ATACMS в России. Прежде всего, это будет военная инфраструктура.

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