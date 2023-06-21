Украина в наступлении теряет меньше техники, чем оккупанты в обороне — полковник СБУ

Полковник СБУ отметил, что ни одно контрнаступление не может осуществляться без потерь в технике, однако они в Украине значительно меньше, чем у оккупантов.

Украина в наступлении теряет меньше техники, чем враг в обороне. Именно поэтому россияне намеренно завышают количество уничтоженного украинского оружия.

Об этом рассказал народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко в эфире "Эспрессо".

"Разведка Украины докладывает, что россияне намеренно завышают количество уничтоженной украинской техники. Но видим реальные цифры, что в наступлении мы теряем меньше техники, чем враг теряет в обороне. Мы должны понимать, что ни одно контрнаступление не может происходить без потерь. Конечно, командование должно делать все, чтобы эти потери были меньше. Главное, чтобы мы теряли меньше жизней наших людей, потому что люди являются самой высокой ценностью. Технику можно восстановить, а людей нет", — подчеркнул Костенко.

По его словам, оккупанты собирались захватить Киев за три дня, а сейчас вынуждены вести глухую оборону на Запорожском направлении.

"Россияне пытаются своему обществу показать, что у них все идет по плану. Но план у них был другой — захватить Киев за три дня, а сейчас они рассказывают, как героически отбиваются от нашего контрнаступления. Планы всегда корректируются. У захватчика эти планы корректируются, начиная от наступления до удержания глухой обороны в Запорожском направлении", — сказал Костенко.

Он добавил, что даже когда враг уничтожил несколько украинских танков и БМП, люди остались живы. Техника будет отремонтирована и украинские защитники снова на ней будут штурмовать вражеские позиции.

Напомним, на юге украинская армия продолжает выбивать оккупантов с позиций. ВСУ продвигаются и имеют успехи. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По словам президента Зеленского, на юге сейчас есть движение украинских сил вперед. На востоке наши защитники удерживают оборону.

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