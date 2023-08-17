Украина в НАТО в обмен на территории: в США отреагировали на заявления

Путь к членству для Украины будет разработан, а Вашингтон пытается помочь Киеву в этом вопросе.
В НАТО не обсуждают возможности вступления Украины в Альянс за счет отказа от оккупированных Россией территорий.
Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга.
"Ничего подобного. Это не так", — ответил Кирби, отвечая на вопросы журналиста.
По его словам, позиция Вашингтона состоит в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО.
На последнем саммите в Литве Альянс поддержал идею о том, что путь к членству Украины в НАТО может быть разработан.
"В настоящее время основное внимание сосредоточено на помощи Киеву в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, полностью принадлежащих Украине. ВСУ ежедневно достигают прогресса, а мы продолжаем их поддерживать", — добавил Кирби.
Напомним, глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть своей территории. По его словам, нужно подумать, какой будет безопасность в Украине после окончания войны. Йенсен заверил, что вопрос об уступке территориями поднимает не он.
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