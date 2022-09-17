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Украина в окружении российских авиастервятников и оговорка Арестовича о "Спермоусове": главные новости ночи 17 сентября

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Украина в окружении российских авиастервятников и оговорка Арестовича о "Спермоусове": главные новости ночи 17 сентября

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 17 сентября:

  • Россия стянула к украинским границам более 800 единиц авиационной техники . Читать дальше –>
  • Алексей Арестович сделал "оговорку по Фрейду", назвав херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова "Спермоусовым". Читать дальше –>
  • Греческое правительство согласилось передать ВСУ военную технику старого образца в обмен на современные боевые машины пехоты из Германии. Читать дальше –>
  • Глава парламента Армении заявил, что не Россия, а США сыграли решающую роль в прекращении огня во время обострения на границе с Азербайджаном. Читать дальше –>
  • Украинские пограничники показали, в каком состоянии находился спасательный плот из российского крейсера "Москва". Читать дальше –>

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