Украина в окружении российских авиастервятников и оговорка Арестовича о "Спермоусове": главные новости ночи 17 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 17 сентября:
- Россия стянула к украинским границам более 800 единиц авиационной техники . Читать дальше –>
- Алексей Арестович сделал "оговорку по Фрейду", назвав херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова "Спермоусовым". Читать дальше –>
- Греческое правительство согласилось передать ВСУ военную технику старого образца в обмен на современные боевые машины пехоты из Германии. Читать дальше –>
- Глава парламента Армении заявил, что не Россия, а США сыграли решающую роль в прекращении огня во время обострения на границе с Азербайджаном. Читать дальше –>
- Украинские пограничники показали, в каком состоянии находился спасательный плот из российского крейсера "Москва". Читать дальше –>
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