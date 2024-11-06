Украина в октябре потеряла больше всего территорий за последний год: что происходит на фронте

За месяц Россия захватила 490 квадратных километров украинских территорий – больше всего за время контрнаступления с октября 2023 года.

В октябре российские оккупанты захватили около 490 квадратных километров украинской территории, что стало самым большим показателем за 2024 год.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс Deep State.

Эксперты отмечают, что оценивать ситуацию только по площади потерянных территорий некорректно. Ключевыми факторами остаются человеческий потенциал, возможности ВПК, уровень подготовки мобилизованных, механизация и способность наносить дальние удары.

"Можно угробить пару бригад ради одного села, но иметь малый показатель потерь территории. Кровавый урок дало нам Контрнаступление-2023", — отмечают аналитики.

По их данным, Россия сменила тактику и теперь уделяет больше внимания подготовке военных. Благодаря значительным человеческим ресурсам оккупанты проводят ротации каждые 1-2 месяца, тогда как украинские бригады, воюющие с 24 февраля 2022 года, имеют с этим проблемы.

"Для нас ротировать бригаду, которая с 24 февраля 2022 года на боевых, может стать проблемой, а вновь созданные 150-е бригады и близко не дотягивают до уровня тех, кого ввели в бой в 2023 году. Страшно подумать, какая судьба ждет 160-е, о которых уже известно широкой общественности", — говорят в Deep State.

Аналитики также отметили, что если в октябре 2022 года россияне атаковали Новомихайловку четырьмя ротами, то сейчас такие наступления стали для них "очень дорогим удовольствием".

Напомним, украинские войска восстановили ранее потерянные позиции к югу от Часов Яра. В то же время российская армия продвинулась к юго-востоку от Купянска, к северо-западу от Кременной, возле Торецка, Покровска, Курахово, Угледара и севернее Работино.

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