Украина в скором времени получит F-16, но с союзниками обсуждаем не только их – Умеров

Рустем Умеров уточнил, что лимитов на передачу технологий и работу с вооружениями нет.

Украина получит истребители F-16 в краткосрочной перспективе Но в ходе переговоров с союзниками обсуждаются не только они.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона "Єдині новини" 8 декабря.

Умеров рассказал, что Украина готовится к получению F-16. Наша страна работает и над инфраструктурой и техническим оборудованием. В то же время, пилоты и техническая команда готовятся.

"Краткосрочно мы получим F-16. Среднесрочно, на перспективу также делали заказ для Сил обороны будущего, но это 2027-2030 год. Работа идет, скоро мы будем их получать. Мы обсуждаем не только F-16, перечень огромен", — добавил он.

Глава оборонного ведомства уточнил, что лимитов на передачу технологий и работу с вооружениями никаких нет.

Следует отметить, что в публичном пространстве известно об обсуждении поставок в Украину истребителей Gripen и F-18 Hornet.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о принятии всех политических решений, которые позволят украинским военным получить истребители F-16.

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