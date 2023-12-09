Украина в скором времени получит F-16, но с союзниками обсуждаем не только их – Умеров

Рустем Умеров уточнил, что лимитов на передачу технологий и работу с вооружениями нет.
Украина получит истребители F-16 в краткосрочной перспективе Но в ходе переговоров с союзниками обсуждаются не только они.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона "Єдині новини" 8 декабря.
Умеров рассказал, что Украина готовится к получению F-16. Наша страна работает и над инфраструктурой и техническим оборудованием. В то же время, пилоты и техническая команда готовятся.
"Краткосрочно мы получим F-16. Среднесрочно, на перспективу также делали заказ для Сил обороны будущего, но это 2027-2030 год. Работа идет, скоро мы будем их получать. Мы обсуждаем не только F-16, перечень огромен", — добавил он.
Глава оборонного ведомства уточнил, что лимитов на передачу технологий и работу с вооружениями никаких нет.
Следует отметить, что в публичном пространстве известно об обсуждении поставок в Украину истребителей Gripen и F-18 Hornet.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о принятии всех политических решений, которые позволят украинским военным получить истребители F-16.
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