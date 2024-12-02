Украина в сложном этапе войны: Зеленский о роли партнеров и развитии производства оружия

Украина находится в сложном периоде большой войны. Партнеры оказывают значительную поддержку Украине, однако ее объемы пока недостаточны для полного удовлетворения потребностей обороны.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Kyodo News.

Он отметил, что это создает серьезные вызовы отечественной оборонной индустрии. В связи с этим Украина направляет значительные финансовые ресурсы на расширение собственного производства вооружения.

"Я не виню партнеров, а просто говорю, что тех сил сегодня недостаточно, чтобы разбить армию Путина. Ведь мы прежде всего ставим в центр человека. Мы будем думать о людях – сохранить жизнь, а не территорию. Хотя и территории мы не оставим Путину", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в перспективе Украина все равно восстановит свою территориальную сохранность.

Напомним, что Северная Корея передала России минимум 3,5 миллиона артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины. Кроме того, КНДР отправила на войну против Украины 12 тысяч солдат.