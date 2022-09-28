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Украина ведет переговоры с Россией по обмену военнопленных "всех на всех" — глава разведки

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Украина ведет переговоры с Россией по обмену военнопленных "всех на всех" — глава разведки

Скриншот с видео

Украина продолжает работать над обменами пленных. В частности, в настоящее время Киев ведет переговоры с Москвой по обмену "всех на всех".

В украинской военной разведке отметили, что эта работа никогда не прекращается.

Об этом сообщил руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов во время встречи с представителями семей военных, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Обмен военнопленными – процесс тяжелый, болезненный, но обмен 21 числа открывает новые возможности для нас. Всех возвращающихся государство обеспечивает всем необходимым: от вещей первой необходимости, до реабилитации и восстановления", – подчеркнул Кирилл Буданов.

Секретарь Координационного штаба Дмитрий Усов отметил: "Украина работает, чтобы вернуть каждого военнопленного. Многие вещи нельзя раскрывать сейчас, а только в конце, по возвращении всех наших воинов".

Также в Координационном штабе добавили, что идет работа над созданием карт военнопленных – личных страниц, на которых родственникам будет легче отслеживать все изменения статуса военнопленного.

Напомним, ранее глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер рассказала, что Россия до сих пор не допускает миссию ООН в места содержания украинских военнопленных. Украина без помех предоставляет доступ представителям ООН к российским военнопленным.

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