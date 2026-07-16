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Украина ведет секретную охоту на энергообъекты России: Bussines Insider раскрыто детали миссий
Украинские военные почти каждую ночь запускают дальнобойные дроны FP-1 по энергетическим объектам России, тщательно скрывая маршруты и места старта от разведки РФ.
Украинские военные почти каждую ночь запускают дальнобойные дроны FP-1 по российским нефтегазовым и другим стратегическим объектам. Подготовка таких операций производится в условиях полной секретности, поскольку пусковые группы сами остаются приоритетными целями для РФ.
Об этом говорится в материале Business Insider, основанном на репортаже журналистов BILD, которые провели ночь вместе с бойцами “Первого отдельного центра беспилотных систем”.
Перед началом операции все участники должны были отключить и сдать смартфоны. Военные несколько раз меняли маршрут и место сбора, чтобы не попасть под наблюдение российской разведки.
После нескольких часов дороги группа прибыла на поле, где уже разложены дроны FP-1 украинского производителя Fire Point. Внешне они напоминают небольшие винтовые самолеты, однако несут значительный заряд взрывчатки и способны преодолевать большие расстояния.
Военный с позывным "Феникс" объяснил, что после запуска операторы не управляют беспилотником дистанционно.
«Это, в сущности, обычный летательный аппарат. Как гражданский самолет он имеет двигатель и навигационные системы, которые направляют его к цели. Дроны выполняют заранее запрограммированную миссию», - рассказал он.
По данным издания, дальность полета FP-1 может достигать около 1900 км. Этого достаточно, чтобы атаковать объекты вблизи Москвы или в глубоком российском тылу.
Конкретную цель ночной операции военные не раскрыли. Неизвестным осталось и общее количество беспилотников, запущенных в ту ночь из разных районов Украины.
Чтобы прорвать российскую противовоздушную оборону, дроны запускают волнами. Они могут выполнять маневры и двигаться по разным маршрутам, перегружая и вводя в заблуждение системы ПВО.
Запуски проходят почти каждую ночь
Перед стартом военные снарядили беспилотники взрывчаткой, проверили системы и отошли на безопасное расстояние. После запуска двигателей аппараты один за другим поднялись в воздух и отправились в направлении России.
Командир подразделения отметил, что сам запуск является лишь завершающим этапом крупной операции.
«Речь идет не только о запуске дронов. Основная часть работы – это планирование и подготовка», – пояснил он.
По словам командира, российские военные хорошо понимают значение дальнобойных ударов, потому активно пытаются выявлять и уничтожать украинские пусковые группы.
«Конечно, риск очень высок. Россия понимает огромное значение для нашей работы. Именно поэтому мы также являемся важной целью», — сказал он.
FP-1 существенно отличаются от небольших FPV-дронов, применяемых непосредственно на линии фронта. Это большие и технологически более сложные аппараты, способные переносить значительную боевую нагрузку.
«Мы запускаем их каждую ночь. Количество зависит от плана, целей и маршрута», – рассказал командир.
На вопрос, почему Украина смогла добиться успехов в войне беспилотников, он ответил:
«Потому что правда на нашей стороне. Мы защищаем свою страну и свободу. У нас нет другого выбора, кроме как становиться лучше».
Результаты операции военные могли оценить всего через несколько часов. На следующее утро российские государственные медиа сообщили о новых атаках беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия. По данным BILD, по меньшей мере, один из запущенных в ту ночь дронов смог прорвать российскую ПВО.
Ранее мы писали, что удары украинских дронов по судоходству в Азовском море создали для России проблемы с экспортной логистикой, которые по своему масштабу сравнимы с последствиями атак в Ормузском проливе для государств Персидского залива.