Украина ведет сложные переговоры по продлению "зернового" соглашения — Подоляк

Украина не ведет переговоры с Россией напрямую.
Украина ведет сложные переговоры, чтобы обеспечить продолжение поступления зерна из ее портов после того, как соглашение об экспорте агропродукции закончится в конце следующего месяца.
Об этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал в телеинтервью Bloomberg.
"Мы надеемся на продление мандата на вывоз зерна из украинских портов", — сказал он.
По словам Подоляка, Украина не ведет переговоры с Россией напрямую. Существуют подгруппы для переговоров, в которые также входят Турция и ООН.
Однако советник главы Офиса президента отказался уточнить, когда можно ожидать каких-либо результатов.
По данным ООН, Украина экспортировала из портов Черного моря почти 6 млн. тонн зерна и продуктов питания через открытый в начале августа "зерновой" коридор.
Зерновое соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля и действует 120 дней со дня подписания до 19 ноября.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу.
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