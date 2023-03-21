Україна повернула 15 викрадених Росією дітей – Лубинец

Отмечается, что это дети из городов Харьковской и Херсонской областей, оккупированных еще в начале полномасштабной войны.

В Украину вернулись 15 детей совместно с их матерями и законными представителями, незаконно депортированными Россией.

Об этом во вторник, 21 марта, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он напомнил, что украинские власти делают все возможное для того, чтобы на территории враждебного государства не осталось депортированных наших граждан.

Несмотря на все вызовы, мы продолжаем работать, чтобы украинцы могли увидеть родных и быть на своей земле. Так, по состоянию на сегодняшний день, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей, – написал Лубинец.

Отметим, что родители отправить обращение, если они не знают, где их ребенок, или его похитили, депортировали или принудительно переместили. Сделать это можно на сайте "Дети войны" в разделе "Отправить обращение в один клик" по ссылке.

Также Лубинец добавил, что в случае нарушения прав, в частности, незаконного перемещения или депортации, можно обратиться в Офис Омбудсмана.

Напомним, в начале апреля Россия планирует провести неформальное заседание Совбеза ООН по депортации украинских детей, по которому суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.

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