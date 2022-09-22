Украина вернула из плена 215 военных вместо кума Путина Медведчука: детали

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

В рамках обмена пленными с Россией удалось освободить 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова".

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Произошел большой обмен пленными. Он прошел в несколько этапов и в разных локациях. Из российского плена мы вернули 215 человек", — отметил руководитель ОП.

По его словам, это военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, трошники, таможенники, гражданские. Среди них – офицеры, командиры, Герои Украины, защитники «Азовстали» и беременные военные.

В частности, среди уволенных — командиры защиты "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламарь ("Калина"), Денис Шлега, Олег Хоменко. Они уже находятся в безопасности.

Как сообщил Ермак, их освобождение – это результат личных договоренностей президента Зеленского с главой Турции Эрдоганом. Первый командир "Азова" Андрей Белецкий отметил, что командиры "Азовстали" некоторое время будут находиться "в третьей стране".

Также среди уволенных – 10 иностранцев, воевавших за Украину, и которым угрожали смертью. Они уже находятся в городе Эр-Рияд.

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию.

5 героев-командиров "Азовстали" обменяли на 55 российских пленных, "которые не имеют для Украины никакого интереса.

"Это был сложный процесс. Есть 215 освобожденных — это весомый результат, который стал следствием правильной тактики с использованием позиции силы, включая результаты фронтовой работы ВСУ", — подытожил Ермак.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото).