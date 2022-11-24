Украина вернула из плена 50 военных: кого удалось обменять (фото)

Украина в четверг, 24 ноября, провела очередной обмен пленными. Из российского плена удалось вернуть 50 военных.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Из российского плена вернули 50 украинских защитников, среди которых есть защитники "Азовстали" и пограничники с острова Змеиный.

Фото: Андрей Ермак/Facebook

"Это 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 — ГНСУ, 2 из ТРо. Среди них двое офицеров и 48 рядовых и сержантов. Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из "Азовстали", а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный", — сообщил Ермак.

Возвращение украинских защитников из российского плена

Украина и Россия с начала полномасштабной войны продолжают обмены пленными. Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Украина с начала полномасштабного вторжения РФ совершила 28 обменов и освободила из плена 978 человек, среди которых 99 — гражданских.

Недавно из плена удалось вернуть 19 украинских пограничников.

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