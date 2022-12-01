Украина вернула из плена 50 военных: среди них – защитники Мариуполя и заключенные Оленовки

Украина провела очередной обширный обмен пленными. Удалось освободить наших 50 защитников.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Среди освобожденных украинцев — защитники Мариуполя и "Азовстали", находившиеся в Оленовке пленные, раненные, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях.

Фото: Андрей Ермак/Facebook

"Это большая работа, которая продолжается каждый день. Мы будем работать до освобождения последнего украинца. Спасибо Координационному штабу по обращению с военнопленными. Все будут дома", — отметил Ермак.