Украина вернула из плена 50 военных: среди них – защитники Мариуполя и заключенные Оленовки

1 декабря состоялся очередной обмен пленными.
Украина провела очередной обширный обмен пленными. Удалось освободить наших 50 защитников.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Среди освобожденных украинцев — защитники Мариуполя и "Азовстали", находившиеся в Оленовке пленные, раненные, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях.
"Это большая работа, которая продолжается каждый день. Мы будем работать до освобождения последнего украинца. Спасибо Координационному штабу по обращению с военнопленными. Все будут дома", — отметил Ермак.
Напомним, что 26 ноября Украина освободила из плена еще 12 человек. Среди них – воины, защищавшие в частности Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.
В американском Институте изучения войны отметили, что РФ чаще проводит обмены военнопленными. Так Кремль пытается успокоить недовольство в информационном пространстве по поводу предыдущих неудач.
По состоянию на 27 ноября Украина с начала полномасштабного вторжения РФ совершила 28 обменов и освободила из плена 978 человек, среди которых 99 – гражданских.
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