Украина вернула из плена еще 64 военнослужащих ВСУ, среди которых гражданин США – Ермак

Состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула домой 64 военнослужащих ВСУ.

Об этом 14 декабря сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Очередной обмен пленными. Продолжаем возвращать своих. 64 воина ВСУ, воевавших на Донецком и Луганском направлениях, в том числе участвовавших в обороне города Бахмут, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои", — написал Ермак.

Более того, удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям – Мурекези Суэди, добавил глава ОП.

Обмен пленными

Напомним, что предыдущий обмен был в день ВСУ. Так, 6 декабря домой вернулись 60 воинов Вооруженных сил, Нацгвардии, ГПСУ – 58 мужчин и две женщины. Среди вернувшихся героев — 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. До этого несколько обменов также было совершено в ноябре.

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина освободила из плена более тысячи человек.

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