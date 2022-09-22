Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото)

Украина в среду, 21 сентября, вернула из российского плена защитников Мариуполя.

Среди тех, кого удалось вернуть домой, есть также воины "Азова", которые защищали Мариуполь.

Об этом сообщает "Суспильне".

Среди освобожденных на фото, которые распространяют в сети, — руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедикиня Екатерина Полищук с позывным "Птичка" и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов.

Также сообщают, что Марьяна Мамонова, медик из "Азовcтали", попавшая в плен, будучи беременной, тоже уже на территории свободной Украин.

Из российского плена вернулся и украинский защитник Дмитрий "Орест" Казацкий, известный на весь мир своими фотографиями разрушенной "Азовстали".

Кроме того, судя по соцсетям, из российского плена вернулись заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") и командир полка "Азов" Денис Прокопенко ("Редис"), а также Сергей "Волына" Волынский - и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, также защищавшего "Азовсталь".

Известно, что обмен прошел в Черниговской области. Подробности пока неизвестны.

Напомним, Данилов рассказал, есть ли продвижение в переговорах с РФ по освобождению "азовцев" из плена.

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