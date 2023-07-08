Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина вернула из Турции командиров защитников "Азовстали": они уезжают домой с Зеленским

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3748
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина вернула из Турции командиров защитников "Азовстали": они уезжают домой с Зеленским

Командиры "Азовстали" и Зеленский возвращаются в Украину / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Украинские защитники возвращаются домой.

Президент Украины Владимир Зеленский возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 все это время были в Турции.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях.

Президент Зеленский сообщил, что сегодня Украина возвращает домой командиров из "Азовстали", которые после обмена должны были находиться в Турции.

"Наши – дома Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега возвращаются из Турции в Украину! Слава героям Украины!", — написал президент Украины.

Освобождение командиров из "Азовстали" из российского плена: что известно

21 сентября 2022 стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и на границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Командиры "Азовстали" должны до конца войны находиться в Турции. Это тогда заявлялось как одно из условий обмена.

Посол Украины в Турции Василий Боднар в конце 2022 года рассказывал, что защитники Украины находятся в комфортных условиях и имеют возможность видеться с родными, однако их передвижение ограничено.

Читайте также:

"Я больше не сдамся" - азовец, прошедший "Азовсталь" и плен, о пережитом без цензуры

"Я больше не сдамся" - азовец, прошедший "Азовсталь" и плен, о пережитом без цензуры

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3748
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация