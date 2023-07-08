Украина вернула из Турции командиров защитников "Азовстали": они уезжают домой с Зеленским

Украинские защитники возвращаются домой.
Президент Украины Владимир Зеленский возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 все это время были в Турции.
Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях.
Президент Зеленский сообщил, что сегодня Украина возвращает домой командиров из "Азовстали", которые после обмена должны были находиться в Турции.
"Наши – дома Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега возвращаются из Турции в Украину! Слава героям Украины!", — написал президент Украины.
Освобождение командиров из "Азовстали" из российского плена: что известно
21 сентября 2022 стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и на границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.
Командиры "Азовстали" должны до конца войны находиться в Турции. Это тогда заявлялось как одно из условий обмена.
Посол Украины в Турции Василий Боднар в конце 2022 года рассказывал, что защитники Украины находятся в комфортных условиях и имеют возможность видеться с родными, однако их передвижение ограничено.
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