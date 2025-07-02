Украина вернула Москве тела погибших россиян: что известно

Жетон переданного России тела / © МВС

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Во время недавней передачи тел погибших оккупантов украинские эксперты обнаружили двух российских военнослужащих, у которых сохранились армейские жетоны с номерами АВ 846408 и АВ 449638.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Как сообщили в МВД, перед возвращением тел украинская сторона провела все необходимые экспертизы, включая отбор образцов ДНК. После этого, соблюдая гуманитарные нормы и договоренности о репатриации, оба тела передали России официальным путем.

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Однако до сих пор неизвестно, сообщили ли российские власти об этом родственникам погибших. Поэтому украинская сторона публично обратилась к семьям российских солдат, которые, возможно, узнали эти номера жетонов и до сих пор ищут своих пропавших близких.

Жетон переданного России тела / © МВС

Если есть основания полагать, что один из погибших — ваш родственник, эксперты советуют обращаться в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести (ICMP). Это можно сделать так:

зарегистрироваться на онлайн-платформе ICMP

посетить главный офис ICMP в Гааге;

предоставить собственный ДНК-образец для сравнения.

«После этого мы сможем официально подтвердить, что именно это тело находилось на территории Украины и было передано российской стороне», — говорится в сообщении.

В то же время в МВД отмечают: по имеющейся информации, российские власти часто скрывают факты смерти своих солдат или вообще не информируют их семьи — вероятно, чтобы уменьшить количество компенсаций.

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«Нам не нужны тела российских военных. Украина и в дальнейшем будет проводить тщательные проверки и экспертизы и возвращать тела убитых россиян обратно российской стороне. Исключительно из гуманитарных соображений советуем родным погибших россиян не пытаться искать в Украине подтверждений относительно своих родных, а обращаться именно в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести и российские официальные учреждения», — добавил Клименко.

Напомним, Украина все чаще получает тела своих павших защитников от российской стороны в крайне плохом состоянии. Это следствие пренебрежения российскими военными базовыми правилами хранения тел, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Россия превратила процедуру возвращения тел в элемент манипуляций. По его словам, оккупанты намеренно создают путаницу, смешивая тела своих погибших с телами украинских военных, что значительно усложняет идентификацию.

В рамках репатриации 2025 года Украина передала российской стороне тела трех погибших военных РФ. Передача состоялась только после того, как украинские специалисты провели полную идентификацию на основе ДНК-анализа.

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Всего во время последнего обмена украинская сторона получила тела погибших украинских военнослужащих, а также 20 тел россиян. Однако передать их РФ можно будет только после завершения идентификации.