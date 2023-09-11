Украина вернула под контроль "вышки Бойко": появились подробности и фото уникальной операции

После аннексии Крыма Россия присвоила буровые платформы и переименовала их в "Крым-1" и "Крым-2".
Украина вернула под контроль "вышки Бойко", которые были оккупированы Россией с 2015 года.
Главное управление разведки опубликовало уникальные документальные кадры секретной спецоперации.
По данным разведки, спецоперация состояла, в частности, из следующих этапов:
- путь разведчиков-спецназначенцев штормовой акваторией на резиновых лодках;
- зачистка объектов и демонтаж средств разведки государства-агрессора;
- столкновение с вражеской авиацией;
- эвакуация "Конана" — воина, оказавшийся за бортом и проведший в открытом море 14 часов.
Напомним, в понедельник, 11 сентября, стало известно, что Украина вернула под контроль "вышки Бойко" в Черном море.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бомбезно! Украина вернула "вышки Бойко" в Черном море!