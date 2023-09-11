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Украина вернула под контроль "вышки Бойко": появились подробности и фото уникальной операции

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Украина вернула под контроль "вышки Бойко": появились подробности и фото уникальной операции

Уникальные кадры спецоперации на "вышках Бойко" / Фото: ГУР Минобороны

После аннексии Крыма Россия присвоила буровые платформы и переименовала их в "Крым-1" и "Крым-2".

Украина вернула под контроль "вышки Бойко", которые были оккупированы Россией с 2015 года.

Главное управление разведки опубликовало уникальные документальные кадры секретной спецоперации.

По данным разведки, спецоперация состояла, в частности, из следующих этапов:

  • путь разведчиков-спецназначенцев штормовой акваторией на резиновых лодках;
  • зачистка объектов и демонтаж средств разведки государства-агрессора;
  • столкновение с вражеской авиацией;
  • эвакуация "Конана" — воина, оказавшийся за бортом и проведший в открытом море 14 часов.
Уникальные кадры спецоперации на
Уникальные кадры спецоперации на "вышках Бойко" / Фото: ГУР Минобороны
Уникальные кадры спецоперации на
Уникальные кадры спецоперации на "вышках Бойко" / Фото: ГУР Минобороны
Уникальные кадры спецоперации на
Уникальные кадры спецоперации на "вышках Бойко" / Фото: ГУР Минобороны
Уникальные кадры спецоперации на
Уникальные кадры спецоперации на "вышках Бойко" / Фото: ГУР Минобороны

Напомним, в понедельник, 11 сентября, стало известно, что Украина вернула под контроль "вышки Бойко" в Черном море.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бомбезно! Украина вернула "вышки Бойко" в Черном море!

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Дата публикации
Просмотры
1356
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