Украина вернула под контроль "вышки Бойко": появились подробности и фото уникальной операции

После аннексии Крыма Россия присвоила буровые платформы и переименовала их в "Крым-1" и "Крым-2".

Украина вернула под контроль "вышки Бойко", которые были оккупированы Россией с 2015 года.

Главное управление разведки опубликовало уникальные документальные кадры секретной спецоперации.

По данным разведки, спецоперация состояла, в частности, из следующих этапов:

путь разведчиков-спецназначенцев штормовой акваторией на резиновых лодках;

зачистка объектов и демонтаж средств разведки государства-агрессора;

столкновение с вражеской авиацией;

эвакуация "Конана" — воина, оказавшийся за бортом и проведший в открытом море 14 часов.

Уникальные кадры спецоперации на "вышках Бойко" / Фото: ГУР Минобороны

Уникальные кадры спецоперации на "вышках Бойко" / Фото: ГУР Минобороны

Уникальные кадры спецоперации на "вышках Бойко" / Фото: ГУР Минобороны

Уникальные кадры спецоперации на "вышках Бойко" / Фото: ГУР Минобороны

Напомним, в понедельник, 11 сентября, стало известно, что Украина вернула под контроль "вышки Бойко" в Черном море.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бомбезно! Украина вернула "вышки Бойко" в Черном море!