Украина вернула тела еще 1200 погибших: продолжается репатриация (фото)

Очередной этап репатриации / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Сегодня Украина провела очередной этап репатриациител погибших. По договоренностям, достигнутым в Стамбуле, в страну вернулись еще 1200 тел, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram

В ближайшее время тела пройдут все необходимые процедуры: эксперты правоохранительных органов и специалисты МВД проведут экспертизы и идентификацию, чтобы установить личности погибших и передать их семьям.

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Репатриация стала возможной благодаря слаженной работе ряда украинских учреждений. В частности, участие в процессе приняли сотрудники Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести, ГСЧС, а также другие структуры сектора безопасности и обороны.

Украинская сторона также выразила благодарность Международному Комитету Красного Креста за помощь в проведении репатриационных мероприятий.

Отдельная благодарность прозвучала в адрес Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Объединенного центра обеспечения ЦВС Вооруженных Сил Украины. Именно они обеспечили перевозку тел в специализированные государственные учреждения, а также организовали передачу погибших в подразделения МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Украина и в дальнейшем продолжает работу над возвращением всех погибших героев, чтобы каждый был достойно похоронен и возвращен домой.

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Напомним, обмен телами погибших Защитников Украины состоялся в рамках последних договоренностей между делегациями Украины и России в Стамбуле. Перед этим, 9 и 10 июня, состоялись два этапа обмена военнопленными: сначала вернули молодых пленных в возрасте до 25 лет, а на следующий день — тяжелораненых и больных военнослужащих.

Первые договоренности были достигнуты во время переговоров 16 мая, когда стороны согласовали формат обмена «тысяча на тысячу». Этот обмен прошел в три этапа с 23 по 25 мая.