Украина, вероятно, готовится к обстрелам территории РФ дальнобойными ракетами: появились определенные признаки

Военный эксперт Валерий Рябых отметил, что удары по территории РФ будут наращиваться не только с помощью БПЛА, но и ракет.

Удары украинских беспилотников по радиолокационным станциям (РЛС – ред.) на территории РФ являются признаком того, что Силы обороны готовятся увеличивать ракетные обстрелы России.

Такое мнение высказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире "Эспрессо".

"Сейчас осуществляется подготовительный этап для того, чтобы бить по территории РФ дальнобойными ракетами. Об этом свидетельствуют удары Сил обороны по системам РЛС в России. Если украинские беспилотники долетают уже на такое большое расстояние, то это также указывает и на то, что очень серьезно отрабатываются маршруты. Также, по всей вероятности, наши беспилотники долетая на такое большое расстояние сканируют территорию РФ на наличие систем ПВО", – объяснил Рябых.

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Эксперт отметил, что удары по территории РФ будут наращиваться.

"Атака на состоявшуюся сегодня на систему РЛС в Орске, которая состоялась сегодня, могла быть тестовым вариантом обстрела. Поскольку беспилотники имеют не такую большую боевую нагрузку. Впрочем, такие точечные удары могут нанести большой ущерб России. Следует также отметить, что при появлении в Украине дальнобойных ракет полетные задачи будут отработаны. Такие ракеты мы можем получить от наших партнеров, или в рамках реализации собственной ракетной программы. Поэтому, по всей вероятности, удары по территории РФ будут наращиваться не только с помощью БПЛА, но и ракет", — добавил он.

Напомним, Украине нужно создать разведывательные возможности, чтобы бить по территории РФ.

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