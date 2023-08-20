Украина, вероятно, использует С-200 как баллистическую ракету – британская разведка

В России участились сообщения об атаках ракетами по их территории.

Британская разведка считает, что в России начали оказывать давление на руководство Воздушно-космических сил, в том числе на начальника штаба генерал-полковника Виктора Афзалова. Причиной этого стало усиление ПВО над западной Россией, где в последнее время участились атаки, в том числе дронов.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В разведке отметили, что Украина, вероятно, могла переоборудовать зенитные ракеты С-200 и использовать их в качестве наземной баллистической ракеты.

"Удары глубоко внутри России стратегически важны, поскольку президент Путин почти наверняка вторгся в Украину, предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян", — говорится в сообщении.

При этом в разведке подчеркивают, что беспилотники стали регулярно долетать до Москвы. Участились сообщения об ударах ракетами С-200, которые в странах НАТО обозначают SA-5 Gammon.

"Это оружие советских времен весом 7,5 тонн и длиной 11 метров извлечено из вооружения Украины для ПВО. Однако теперь оно, очевидно, используется как наземная баллистическая ракета", — предполагают в разведке.

Напомним, 12 августа на Крымском мосту раздались взрывы – там поднялся густой дым.

Россияне традиционно обвинили в атаке Украину и заявили, что ВСУ якобы ударили ракетой С-200, переделанной в ударную. По словам российских захватчиков, "пэвэо" уничтожило ракету в воздухе.

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