Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу в войне против России — ISW

Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределить силы и изменить приоритеты усилий в ответ на украинские контрнаступательные операции.

Российские войска все больше перебрасывает личный состав и технику в Херсонскую и запад Запорожской областей за счет своих усилий из Славянска и Северска, которые они, похоже, покинули.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Россия также передислоцирует военную технику, в частности артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины.

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Ранее российские войска отводили или приостанавливали наступательные операции на город Харьков и южное направление, чтобы приоритетно захватить Луганскую область, но они делали это по собственной инициативе на основе смены приоритетов своих командований. Российские силы в этом случае, похоже, отвечают на угрозу контрнаступления Украины в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели, на которых сосредоточить свои усилия", – считают эксперты.

Даже после того, как украинские войска победили попытку россиян захватить Киев в начале полномасштабной войны, россияне имели возможность свободно сосредоточить свои операции на востоке. Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции в этом контрнаступлении в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом позволяют Украине впервые начать активно формировать ход войны, сообщает ISW.

Напомним, военный эксперт рассказал, чего не стоит ждать контрнаступления и посоветовал быть готовыми к войне на годы.

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