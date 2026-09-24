Украина входит в зиму без возможности сбивать большинство реактивных «Шахедов»: что это значит для городов

ПВО (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Украина пока не сможет достичь показателя в 90% ущерба реактивных «Шахедов». Для наращивания соответствующих возможностей требуется дополнительное время, а предстоящая зима станет для страны критически тяжелым испытанием.

Об этом заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Фабрики новостей".

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По его словам, Силы обороны уже работают над усилением противодействия беспилотникам, однако быстро добиться такого же уровня перехвата реактивных дронов, как в случае с обычными «Шахедами» с пропеллерной тягой, не удастся.

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«Мы не сможем нарастить способности и выйти на показатель сейчас 90% убытия "Шахедов" с пропеллерной тягой и точно то же самое сделать и с реактивкой. На это уйдет несколько больше времени. Но эти задачи Силами обороны будут выполнены», - сказал Федоренко.

Командир подчеркнул, что полностью защищенной от воздушных атак системы ПВО не существует даже в странах с сильнейшей противовоздушной обороной. Поэтому часть ракет и беспилотников в любом случае может достигать целей.

В этой связи он призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и во время опасности направляться к укрытиям.

«Эта зима будет критически тяжелая»

Отдельным вызовом Федоренко назвал грядущий зимний период.

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«Пройдем ли мы эту зиму? У нас вариантов нет: мы либо пройдем, либо пройдем. Будет ли эта зима тяжелая? Эта зима будет критически тяжелой», — заявил он.

По словам военного, бизнес уже пытается уменьшать риски, в частности, рассредоточивает большие склады и другие объекты, которые ранее были сконцентрированы в одном месте.

Для Киева, по мнению Федоренко, необходим отдельный план устойчивости на уровне каждого квартала. Жители должны заранее знать, где они смогут согреться, зарядить телефоны и находиться во время продолжительных атак в случае проблем с электро- или теплоснабжением.

К разработке таких решений, по его словам, должны приобщиться городские власти, районные структуры, бизнес и крупные застройщики.

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Федоренко также отметил, что полная эвакуация Киева невозможна. По его словам, столица является не только крупным городом, но и важным интеллектуальным и государственным центром, поэтому эвакуация могла бы повлиять и на общую устойчивость страны.

"Мы должны думать не о том, как дать дыру, а о том, как выжить, устоять и пройти эту зиму до наступления тепла", - подчеркнул командир.

Украина готовится к новым атакам зимой

В последние недели российские войска увеличили количество ударов по украинским городам. Украина в то же время остается в значительной степени зависимой от американских ракет Patriot PAC-3 для перехвата российской баллистики, хотя украинские компании работают над собственными противоракетными технологиями.

В преддверии зимы Украина усиливает защиту энергетической инфраструктуры и формирует резервы, необходимые для стабильной поставки тепла и электроэнергии.

Киев также рассчитывает на дополнительную поддержку европейских партнеров и формирование отдельного пакета помощи на зимний период.

Россия активнее применяет реактивные дроны

Россия начала активнее атаковать Украину реактивными беспилотниками Герань, которые могут развивать скорость до 500 км/ч. Из-за высокой скорости и высоты полета от 4 до 7 км такие дроны сложнее перехватывать, в том числе мобильным группам ПВО. Кроме того, у защитников остается меньше времени на реагирование.

По данным украинских военных, уровень перехвата реактивных дронов составляет около 60%, в то время как для предыдущих моделей беспилотников этот показатель превышал 90%.

Вместе с тем, Россия продолжает применять против Украины широкий спектр средств поражения — от ударных «Шахедов» до баллистических и аэробалистических ракет. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с начала полномасштабного вторжения РФ выпустила по Украине более 13,3 тысяч ракет и более 142,3 тысяч ударных беспилотников.

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