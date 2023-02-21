Украина вместе с ЕС и НАТО увеличит объем производства оружия и боеприпасов: Кулеба сделал важное заявление

Украина, ЕС и НАТО объединяют усилия по увеличению объемов производства оружия и боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины.

НАТО, ЕС и Украина совместно увеличат объем производства оружия и боеприпасов. Все это пойдет на нужды ВСУ и пополнение запасов союзников.

Об этом сообщил МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как отмечается, страны договорились создать трехсторонний координационный механизм, синхронизирующий работу производителей, закупщиков и правительств.

“У нас общая цель – восстановить мир и стабильность в Европе. Для этого важна победа Украины, обеспечение наших военных всем необходимым в кратчайшие сроки”, — отметил Дмитрий Кулеба.

Он также предложил приступить к подготовке украинских пилотов в рамках существующих механизмов ЕС и НАТО. Кроме того, новый трехсторонний формат Украина-ЕС-НАТО будет работать на постоянной основе.

Напомним, что Украине для наращивания темпов освобождения территорий от россиян необходимо конкретное вооружение. Сейчас важно получить дальнобойные ракеты, штурмовую авиацию и системы ПВО.

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