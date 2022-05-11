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Украина восстановила контроль на участке границы до 1200 километров, две трети из которых – граница с РФ

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Украина восстановила контроль на участке границы до 1200 километров, две трети из которых – граница с РФ

В то же время, на границе со страной-агрессором ситуация остается напряженной.

Украина вернула контроль над около 1200 км границы в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей. Две трети этого участка занимает граница с Россией.

Об этом на брифинге в "Медиацентре Украина — Укринформ" сообщил директор департамента охраны государственной границы администрации Госпогранслужбы Леонид Баран.

В то же время, пограничник уточнил, что на границе со страной-агрессором ситуация остается напряженной.

Как отметил Баран, с территории РФ постоянно ведется обстрел освобожденных пограничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях.

Напомним, в Харьковской области Силы обороны Украины освободили четыре села от оккупантов.

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