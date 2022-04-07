"Украина воюет и побеждает Россию": Кулеба предложил миру честное соглашение

Кулеба в Брюсселе принял участие в заседании G7.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг прибыл с визитом в Брюссель, где принял участие в заседании министров G7.
Об этом он написал в Twitter.
"Благодарю министров Группы семи за приглашение. Работаем над тем, чтобы вывести военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины на новый уровень. Украина предлагает миру честное соглашение: мир оказывает нам всю необходимую поддержку; Украина воюет и наносит РФ поражение на украинской земле", — написал он.
Grateful to @G7 ministers for inviting me. Мы размышляли о том, чтобы ликвидировать политическую, экономическую, и человеческую помощь для Украины на новый уровень. Украина предусматривает стабильный союз: World provides us with all the support we require; Мы хотим и люблю Putin в Украине.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 7 апреля 2022
Напомним, Кулеба назвал десять новых ударов по России.
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