"Украина воюет и побеждает Россию": Кулеба предложил миру честное соглашение

Кулеба в Брюсселе принял участие в заседании G7.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг прибыл с визитом в Брюссель, где принял участие в заседании министров G7.

Об этом он написал в Twitter.

"Благодарю министров Группы семи за приглашение. Работаем над тем, чтобы вывести военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины на новый уровень. Украина предлагает миру честное соглашение: мир оказывает нам всю необходимую поддержку; Украина воюет и наносит РФ поражение на украинской земле", — написал он.

Grateful to @G7 ministers for inviting me. Мы размышляли о том, чтобы ликвидировать политическую, экономическую, и человеческую помощь для Украины на новый уровень. Украина предусматривает стабильный союз: World provides us with all the support we require; Мы хотим и люблю Putin в Украине. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 7 апреля 2022

Напомним, Кулеба назвал десять новых ударов по России.

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