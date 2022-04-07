Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Украина воюет и побеждает Россию": Кулеба предложил миру честное соглашение

Дата публикации
Просмотры
4836
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Украина воюет и побеждает Россию": Кулеба предложил миру честное соглашение

Кулеба в Брюсселе принял участие в заседании G7.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг прибыл с визитом в Брюссель, где принял участие в заседании министров G7.

Об этом он написал в Twitter.

"Благодарю министров Группы семи за приглашение. Работаем над тем, чтобы вывести военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины на новый уровень. Украина предлагает миру честное соглашение: мир оказывает нам всю необходимую поддержку; Украина воюет и наносит РФ поражение на украинской земле", — написал он.

Напомним, Кулеба назвал десять новых ударов по России.

Читайте также:

Следующая публикация