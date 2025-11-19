Украина возобновила удары ATACMS по РФ: изменил ли Вашингтон правила игры

ATACMS / © Associated Press

Реклама

Украина впервые через несколько месяцев официально заявила о применении американских ракет ATACMS для удара по территории России. Генеральный штаб ВСУ сообщил во вторник, что ракеты большой дальности были использованы для точечного поражения, не раскрывая деталей операции.

Об этом сообщает Business Insider.

В заявлении отмечается, что применение дальнобойных средств поражения “будет продолжено”.

Реклама

Сообщение Генштаба появилось на фоне многомесячных задержек по согласованию таких ударов из США. Американская администрация требовала, чтобы Украина согласовала цели для пусков ATACMS, поскольку и пусковые, и ракеты американского производства.

В ноябре 2024 года тогдашний президент Джо Байден разрешил использование снабженных США систем для ударов по территории РФ, после чего Украина нанесла ряд ударов по Брянской области. С начала работы администрации Трампа Киев воздерживался от публичных заявлений по применению ATACMS, а СМИ сообщали о блокировании таких операций Пентагоном.

Новость об ударе свидетельствует о вероятном изменении подхода США, хотя обстоятельства и пределы разрешения пока неизвестны. Белый дом и Пентагон не предоставили комментарии.

Во время паузы в использовании западных боеприпасов Украина активнее применяла собственные дальнобойные средства — ракеты типа “Фламинго” и большие крылатые БПЛА, наносившие удары по военным и промышленным объектам в глубине России.

Реклама

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ 18 ноября атаковали две теплоэлектростанции (ТЭС) на оккупированной россиянами части Донецкой области - Зуевскую и Старобешевскую.