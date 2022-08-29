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"Украина возвращает свое": Зеленский пообещал гнать оккупантов до границы

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"Украина возвращает свое": Зеленский пообещал гнать оккупантов до границы

Фото: Associated Press

Президент считает, что российским агрессорам пора понять, что им не будет места на украинской земле.

Украина будет возвращать все утраченные территории и не оставит оккупантам места на территории нашего государства.

Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении в понедельник, 29 августа.

“[Украина] будет возвращать – Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Запорожье, Херсонщину, Крым и обязательно – всю нашу акваторию Черного и Азовского морей, от Змеиного до Керченского пролива. Это будет. Это наше”, – заверил украинский лидер.

По его словам, так же, как это понимает наше общество, это должны понять и оккупанты, которым не будет места на украинской земле.

"Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так – на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их до границы. До нашей границы, линия которой не менялась”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, пробить первую линию обороны российских войск на Херсонском направлении удалось после продолжительного огневого контроля временно оккупированной территории.

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